L1 : Turpin arbitre OL-PSG, c'est le clash

Dans : Ligue 1, OL, PSG.

En désignant Clément Turpin pour arbitrer le match vedette entre Lyon et le PSG, dimanche prochain au Groupama Stadium, les autorités ont déclenché une polémique.

Clément Turpin, arbitre français numéro 1, va diriger le choc OL-PSG de dimanche, et en décidant cela la Ligue de Football Professionnel a ouvert la voie à une bataille rangée sur les réseaux sociaux. Car à chaque fois que cet arbitre est désigné pour tenir le sifflet d’un match de l’Olympique Lyonnais, les supporters adverses rappellent les origines de Clément Turpin, lequel est né à Oullins, ville située à 7km de Lyon et a eu sa première licence de (jeune) footballeur dans un club de la région lyonnaise. Bref, nombreux sont ceux qui voient dans le meilleur arbitre tricolore un fan de l’OL à qui on aurait confié un sifflet. Le Progrès, aux premières loges avant ce Lyon-Paris qui peut être décisif pour le titre de champion de France, rappelle qu’il y a quelques années, le père de Clément Turpin avait balayé cette rumeur. « Il faut bien naître quelque part, mais nous sommes ensuite partis nous installer en Bourgogne, à Montceau-les-Mines, lorsqu’il avait 7 ans Il est Bourguignon depuis longtemps et non pas rhônalpin. Je crois du reste que le président Aulas n’a pas tiré beaucoup d’avantages du fait que Clément est né dans la région lyonnaise », faisait remarquer Turpin Sr.

Un OL-PSG focalise la colère parisienne

Il n’empêche, les critiques sont sourdes à ces arguments, un match focalisant l’attention, celui du 3 février 2019 lorsque Lyon avait battu le PSG 2 à 1, la première défaite de Paris en Ligue 1 cette saison-là. Un penalty avait été accordé à l’OL suite à une faute de Thiago Silva sur Moussa Dembélé, tandis qu’en fin de match Nabil Fekir avait pris un avertissement après avoir découpé Leandro Paredes. De quoi justifier ces suspicions contre Clément Turpin, lequel est régulièrement attaqué sur ces origines lyonnaises même quand il arbitre une autre équipe que l'OL, régulièrement des supporters de l'OM ou de l'ASSE voient derrière l'arbitre français numéro 1 un suppôt de Jean-Michel Aulas. Malgré cette polémique essentiellement virtuelle, Clément Turpin sera bien présent dimanche au Groupama Stadium pour un match qui s'annonce bouillant entre Lyon et Paris, à lui de faire le job afin de faire taire ces critiques récurrentes.