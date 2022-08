L1 : Troyes fessé, la saison de l'OL est bien lancée !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 3e journée

Groupama Stadium

OL-Troyes 4-1

Buts : Lacazette (3e), Tagliafico (47e), Tetê (49e, 75e) pour l’OL ; Tardieu (39e) pour Troyes

L'OL a fait la différence en seconde période pour dominer Troyes 4-1. Tout n'est pas parfait mais le jeu offensif lyonnais se met en place.

Après une semaine sans jouer, on pouvait douter de l'entrée en matière des Lyonnais face à Troyes. Heureusement, Adil Rami donnait un petit coup de main à l'OL. Le défenseur champion du monde lisait mal un ballon au coeur de la surface et offrait une passe décisive dans la course de Lacazette. Un beau départ avant les tracas. L'OL jouait sur un faux rythme et surtout subissait les attaques dangereuses de l'ESTAC. Les Troyens s'installaient progressivement dans le camp lyonnais et ce qui devait arriver, arriva. Thierno Baldé poussait Tagliafico à la faute et l'Argentin concédait un penalty. Avec sang froid, Tardieu prenait Riou à contre-pied pour ramener les deux équipes à égalité. Derrière, Lacazette tentait de redonner l'avantage aux siens mais Gallon s'interposait sur sa frappe plein centre (40e).

Avec une médiocre première période, Peter Bosz devait avoir communiqué des mots durs à ses joueurs dans le vestiaire. Si tel est le cas, l'effet ne s'est pas fait attendre. L'OL se projetait en nombre dans la surface de l'ESTAC. Tetê était trouvé dans la surface, sa reprise était coupée juste devant le but par Tagliafico qui inscrivait son premier but sous le maillot lyonnais. Derrière, Tetê reprenait de la tête une reprise de Paqueta sur une action similaire pour donner deux buts d'avance aux siens en deux minutes. Plus souverain, l'OL poussait sur le but troyen même si les visiteurs venaient donner quelques frissons au public rhodanien. Heureusement, Tetê était dans un grand soir. Très remuant, il inscrivait le quatrième but après un beau raid solitaire. Cherki, entré en fin de match, trouvait la barre dans une fin de rencontre archi dominée par les Gones. Avec deux succès en deux matches joués, l'OL débute bien sa saison mais devra encore travailler défensivement avant d'affronter de plus gros adversaires. En revanche, Troyes subit sa troisième défaite en autant de matches et se retrouve déjà en grande difficulté au classement.