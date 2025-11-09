L1 : Toulouse accroché à Lorient

L'OM a un plan pour battre Liverpool et Arsenal au mercato

La question n'est pas de recruter, mais comment tu recrutes , sur quels critères ? Longoria a tissé une toile intéressante au niveau des clubs régionaux avec les partenariats , ainsi qu'avec des clubs africains. Depuis 2 ans ils ont développé une cellule en Amérique latine. Maintenant il fait un mix en visant de potentiels top joueurs en Europe mais en devenir. Comme on l'a fait en France avec Bakola et Vaz.