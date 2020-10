L1 : Téléfoot traîne à payer 141ME, la LFP s'inquiète !

Dans : Ligue 1.

Nouveau diffuseur de la Ligue 1 en France, Mediapro a demandé à payer en retard l'échéance du contrat prévue mardi. La LFP refuse et commence à s'agacer.

Président nouvellement élu de la Ligue de Football Professionnel, Vincent Labrune hérite d’un gros dossier si l’on en croit les révélations de L’Equipe ce mercredi soir. En effet, Mediapro, qui a acheté très cher les droits de diffusion d’une grande partie de la Ligue 1 et de la Ligue 2, a demandé à la LFP de pouvoir payer avec un peu de décalage l’échéance de 141ME que le groupe sino-espagnol devait payer le mardi 6 octobre. Une demande que les dirigeants du football professionnel français ont refusée, et cela d’autant plus que l’on apprend également que Mediapro avait déjà réglé en retard la facture du mois d’août. Pour justifier sa demande, Mediapro a expliqué que la crise engendrée par le coronavirus impactait de manière importante son activité.

Et si Canal+ et BeInSports imitaient Mediapro ?

Face au refus de la Ligue de Football Professionnel, les dirigeants de la chaîne Téléfoot doivent donc s’exécuter dans les délais, car en plus la LFP doit ensuite reverser cette somme aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui ont cruellement besoin de trésorerie. Et si Médiapro choisit encore une fois de payer avec un peu de retard, la Ligue craint que les autres diffuseurs, à commencer par Canal+ et BeInSports, en fasse de même, ces deux derniers ayant montré lorsque la saison 2019-2020 a stoppé brutalement qu’ils ne seraient pas les dindons de la farce. Cela doit commencer à suer à grosses gouttes dans certains bureaux.