L1: Téléfoot coupe volontairement le son pendant 1 minute

Dans : Ligue 1.

En réaction à la décision prise de stopper Téléfoot en janvier, les journalistes et les équipes techniques ont décidé de marquer le coup ce mercredi soir.

Apparu très ému au moment de lancer le multiplex de cette ultime soirée de Ligue 1 en 2020, Thibault Le Rol a fait part de sa colère suite à la décision prise par la direction de Mediapro, du conciliateur du tribunal de commerce et de la LFP de s'entendre pour cesser la diffusion de Téléfoot dans les prochaines semaines. Estimant que les journalistes et les techniciens de la chaîne lancée cet été étaient les « dindons de la farce », Thibault Le Rol a précisé que la première minute des cinq matchs au programme à 19h allait être diffusée sans le son. Et cela a été le cas avant que tout le monde retrouve les commentaires des rencontres. Un premier mouvement d'humeur qui pourrait en appeler d'autres avant la disparition définitive de Téléfoot.