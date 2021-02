L1 : Surprise à Lille, Strasbourg freine le leader

Dans : Ligue 1.

A Lille, le LOSC et Strasbourg font match nul 1-1

But pour Lille : Fonte (88e)

But pour Strasbourg : Ajorque (38e)

Lille, qui avait la possibilité d’asseoir sa domination sur la Ligue 1, a buté à domicile contre Strasbourg, et arrache finalement le nul après avoir couru longtemps derrière le but de Ludovic Ajorque (0-1, 38e). C'est José Fonte qui a égalisé peu avant la fin du match (1-1, 88e). Un petit coup dur pour la formation de Christophe Galtier, qui n’a désormais que deux points sur le PSG, et peut se faire talonner par Lyon en cas de succès de l’OL au Vélodrome ce dimanche soir.