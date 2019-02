L1 : Strasbourg tombe de haut, Caen plonge dans le rouge

Dans : Ligue 1, ASC, SCO, RCSA, SMC.

Equipe en forme actuellement, Strasbourg avait l'occasion de passer à la quatrième place du classement en cas de victoire ce samedi soir contre Angers à la Meinau. Mais contre toute attente, le SCO a ramené les Alsaciens les pieds sur terre (1-2) grâce à un doublé de Kanga auquel répondait Prcic mais trop tard. Une défaite qui laisse le RCSA à la 7e place du classement, tandis que les Angevins rentrent dans le ventre mou et se rapprochent sereinement du maintien.

Un maintien qui était au menu du deuxième et dernier match de ce samedi soir, puisqu'Amiens et Caen étaient à égalité avant cette opposition très tendue. Et dans un stade de la Licorne plein, les Picards se sont imposés sur la plus petite des marges (1-0). Un succès qui vaut de l'or, puisqu'Amiens revient du bon côté du classement tandis que Malherbe, qui a enchaîné une quatrième défaite consécutive, est désormais barragiste en attendant les rencontres de dimanche. Pour Fabien Mercadal, la situation pourrait devenir tendue...