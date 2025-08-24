L1 ‍: Strasbourg sur le fil, Lens lance sa saison

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

3e journée de Ligue 1

Le Havre - Lens : 1-2

Strasbourg - Nantes : 1-0

Toulouse - Brest : 2-0

Battu contre l’OL à domicile lors de la première journée, le RC Lens de Pierre Sage se déplaçait au Havre avec l’ambition d’y décrocher ses premiers points de la saison. Mission accomplie pour les Sang et Or, qui l’emportent 2-1 en Normandie grâce à des buts inscrits par Saïd et Fofana. Strasbourg était de son côté dans l’optique de confirmer son court succès obtenu le week-end dernier contre Metz.

Toulouse dompte Brest

Opposée à Nantes, l’équipe de Liam Rosenior a encore assuré le service minimum en s’imposant 1-0 grâce à un but de son capitaine Emegha. Remplaçant au coup d’envoi, l’attaquant néerlandais avait raté l’immanquable quelques minutes plus tôt. Il s’est superbement rattrapé en offrant la victoire à son équipe d’une tête décroisée parfaite. Enfin, le TFC s’impose comme le tube de l’été. Une semaine après son succès en terres niçoises, l’équipe dirigée par Carles Martinez Novell s’est cette fois offert Brest. Une succès 2-0 qui confirme le bon début de saison des Violets et qui jette en revanche les premiers doutes sur Brest, qui compte un point en deux matchs.