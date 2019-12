L1 : Strasbourg plonge Bordeaux dans le doute

Dans : Ligue 1.

Strasbourg bat Bordeaux au Matmut Atlantique : 0-1

But pour Strasbourg : Ajorque (11e)

Battu par l’Olympique de Marseille la semaine dernière, Bordeaux a concédé une seconde défaite de suite en Ligue 1, ce dimanche après-midi face à Strasbourg (0-1).

Et très rapidement, ce sont les Alsaciens qui se montraient les plus dangereux avec une belle opportunité pour Thomasson, dont la tête à bout portant était contrée par Benito. Sur le corner qui suivait, Ajorque profitait de la passivité bordelaise pour ouvrir le score (11e, 0-1). Bloqués par des Strasbourgeois bien en place, les hommes de Paulo Sousa ne trouvaient pas la clé et étaient logiquement menés à la mi-temps.

La seconde période était légèrement meilleure pour Bordeaux. A l’heure de jeu, Benito obligeait Sels à la parade (56e) tandis que Briand ratait l’immanquable en fin de match (81e). Deux belles opportunités ratées que Bordeaux allait regretter puisque Strasbourg gérait tranquillement les dernières minutes pour s’imposer à l’extérieur. Au classement, Bordeaux recule puisque Reims et Nantes, vainqueurs hier, sont passés devant. Les partenaires de Benoît Costil sont 7es tandis que Strasbourg est désormais 13e.