L1 : Strasbourg ne lâche pas le podium, les Verts refont leur retard

Dans : Ligue 1.

Par Nicolas Issner

Ligue 1, 24e journée.

Résultats des matchs de 15h :

Angers 0-1 Strasbourg

Brest 5-1 Troyes

Clermont 1-2 Saint-Étienne

Nantes 1-0 Reims

Ce n'est pas ce dimanche que le RC Strasbourg craquera et verra le podium s'éloigner. Au contraire, les Alsaciens ont engrangé une nouvelle victoire cette saison, la douzième en 24 journées, 1-0 contre Angers. Au Stade Raymond-Kopa, c'est Kévin Gameiro, le joueur formé au club et de retour depuis cet été, qui a donné les 3 points de la victoire grâce à un but à la 11e minute. Sa 9e réalisation de la saison en Ligue 1. Le Racing est 4e de Ligue 1 à un petit point de Nice, battu la veille à Lyon. Le RC Strasbourg se déplacera à Geoffroy-Guichard la semaine prochaine.

Les Verts l'ont également emporté dans leur duel face à Clermont, concurrent direct pour le maintien. Une victoire (2-1) qui s'est dessinée en seconde période alors que l'ASSE était derrière au score à la mi-temps. Une victoire obtenue grâce à des réalisations de Camara (71e) et Kolodziejczak (82e). Grosse opération pour la formation de Pascal Dupraz qui signe un troisième succès de rang en Ligue 1 et remonte à la 18e place au classement avec le même nombre de points que le premier non reléguable, Lorient. Le carton du jour est à mettre à l'actif de Brest, facile vainqueur (5-1) de l'ESTAC. A la Beaujoire, le FC Nantes s'est imposé (1-0) face à Reims.