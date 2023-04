L1 : Strasbourg maté, Lens à 3 points du PSG !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 30e journée

Stade Bollaert-Delelis

Lens-Strasbourg 2-1

Buts : Frankowski (11e), Medina (65e) pour Lens ; Gameiro (84e) pour Strasbourg

Dans la douleur, Lens a battu Strasbourg 2-1. Un succès peu convaincant mais qui rapproche les Lensois à trois points du PSG à une semaine de leur affrontement avec les Parisiens.

Le match qui pouvait tout changer pour Lens. Forts de trois succès d'affilée, les Sang et Or sont revenus à 6 points du PSG alors que se profile un match au Parc dans une semaine. Néanmoins, avant, il fallait négocier la réception d'une équipe strasbourgeoise en manque de points. Les Lensois démarraient timidement avant qu'un beau mouvement ne débloque la situation. Thomasson était trouvé en profondeur, l'ancien strasbourgeois servait Frankowski. Le Polonais plaçait le ballon petit filet opposé pour ouvrir le score. Derrière, Lens accélérait le tempo mais Sels était impérial, que ce soit devant Thomasson (18e) ou Fulgini (23e). Toutefois, rien n'était acquis pour les Artésiens, lesquels subissaient les contres alsaciens et souffraient de grossières pertes de balle.

65' (2-0)



⚽️ FACUNDOOO 🤩 Héritant d'un ballon mal dégagé dans la surface, Facundo Medina arme une magnifique reprise de volée du gauche qui trouve le poteau rentrant !!! Le Racing fait le break !



But à voir gratuitement sur l'appli @FreeLigue1 👇#RCLRCSA — Racing Club de Lens (@RCLens) April 7, 2023

Après le repos, Lens était bien décidé à se mettre à l'abri. Les Sang et Or dominaient mais Sels était dur à battre. Le portier belge de Strasbourg détournait parfaitement une frappe de l'entrée de la surface de Fulgini (63e). Juste après, il ne pouvait rien sur la reprise de Medina, écrasée mais placée, pour le break lensois 2-0. Un but validé par le VAR comme c'était le cas du premier de Frankowski. De quoi faire souffler les Lensois ? Pas totalement. Jamais complétement serein ce soir, Lens finissait par concéder un superbe but de Gameiro. L'ancien parisien nettoyait la lucarne d'une frappe enroulée depuis l'angle de la surface. Lens souffrait jusqu'au bout devant une équipe alsacienne relancée, laquelle réclamait même un penalty dans les arrêts de jeu pour une faute. A part des cartons rouges, Strasbourg ne récoltait rien et concédait le succès à Lens 2-1. Les Sang et Or reviennent à trois points du PSG tandis que Strasbourg reste juste au-dessus de la zone rouge.