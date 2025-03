L1 ‍: Strasbourg fait tomber Nantes et intègre le top 6

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

25e journée de Ligue 1

Reims - Auxerre : 0-2

Le Havre - AS Saint-Etienne : 1-1

FC Nantes - Strasbourg : 0-1

Ce dimanche en Ligue 1, le RC Strasbourg a fait une très belle opération en allant chercher la victoire sur la pelouse du FC Nantes. Les Alsaciens sont en feu en cette année 2025.

Le RC Strasbourg s'avançait ce dimanche à Nantes avec de grandes ambitions. Et les hommes de Liam Rosenior n'ont pas manqué l'occasion de prendre les trois points de la victoire à la Beaujoire. Les Alsaciens ont néanmoins dû attendre la 79e minute et un but de Félix Lemaréchal pour ouvrir le score et se libérer. Quelques minutes auparavant, Strasbourg pensait déjà ouvrir le score mais une position de hors-jeu en a décidé autrement. Ce succès ô combien précieux de Strasbourg permet au RCSA de pointer à la 6e place avec 40 points, en attendant le déplacement de l'OL à Nice un peu plus tard. Le FC Nantes est lui 14e (24 points).

78' FEEEEEEEEEELIX 💙💙💙



🪄 Dilane Bakwa sert magnifiquement Lemaréchal qui reprend de volé son centre 🤩#FCNRCSA (0-1) pic.twitter.com/GeHWvGTURN — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) March 9, 2025

Dans les autres rencontres de la journée, Auxerre a coulé encore un peu plus le Stade de Reims avec un succès 2 but à 0 grâce à Bair et Traoré. C'est la sixième défaite de suite des Champenois en Ligue 1, eux qui sont 15es avec 22 points. Auxerre pointe lui à 11e place (31 points). Enfin, dans le match de la peur, Le Havre et Saint-Etienne ont fait match nul 1 but partout. Les Stéphanois avaient ouvert le score sur un but de Lucas Stassin à la 10e minute. Abdoulaye Touré égalisera dans le temps additionnel du premier acte. Le Havre reste 16e et barragiste (21 points). Saint-Etienne est 17e (20 points).