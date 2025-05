L1 ‍: Sanson propulse Nice sur le podium

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 32e journée

Allianz Riviera

Nice-Reims 1-0

But : Sanson (15e)

Après son formidable succès contre le PSG, Nice devait enchaîner avec la réception de Reims 13e. Un match à la portée des Aiglons, ce que confirmait le début de match. Nice était supérieur dans le jeu sur une faible équipe rémoise. Le premier but survenait vite grâce à une très mauvaise sortie de Diouf. Sur un service en profondeur de Bard, le gardien champenois ratait le ballon et percutait Okumu. Sanson marquait dans le but vide. Sans forcer, Nice dominait un premier acte très pauvre. Après la pause, les Aiglons étaient bousculés par le réveil rémois. Malheureusement pour les hommes de Samba Diawara, la finition était défaillante. Atangana bien placé dans la surface dévissait (67e) tandis que Nakamura frappait trop faiblement pour inquiéter Bulka (79e).

Après quelques frayeurs dans les arrêts de jeu, Nice tenait son succès 1-0. Une victoire qui permet aux hommes de Franck Haise de prendre la 3e place provisoirement devant Lille. Reims demeure 13e avec 5 points d'avance sur le barragiste havrais.