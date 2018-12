L1 : Saint-Etienne ou l'OL, Gomis dévoile son vrai « club de cœur »...

Dans : Ligue 1, OL, ASSE, Mercato.

Ancien joueur de Lyon, Saint-Etienne et de Marseille, Bafétimbi Gomis a multiplié les déclarations d’amour à l’égard des clubs précédemment cités ces dernières années. Mais visiblement, c’est Saint-Etienne qui a le plus marqué l’actuel attaquant d’Al-Hilal. Présent à l’occasion du match ASSE-Dijon samedi soir à Geoffroy-Guichard, l’ex-buteur de Swansea a d’ailleurs ouvert la porte à un retour dans le Forez à la fin de sa carrière. Des déclarations qui ne devraient pas manquer de faire réagir, notamment du côté des supporters de l’Olympique Lyonnais…

« J’ai de bons souvenirs de Lyon. L’OL a eu une place importante dans ma carrière. J’ai découvert le haut niveau là-bas. Mais Sainté, c’est mon club formateur. J’ai grandi ici. J’y ai encore beaucoup d’amis. Je suis attaché à cette ville, à ce club. Je suis venu avec mon fils. Il est né à Lyon mais vous voyez, il a le maillot de Saint-Etienne… Je voulais lui montrer le stade, le peuple vert, les valeurs vertes. Avec la victoire, il a une passé une bonne soirée je pense. Il y avait une grosse ambiance. Ce serait beau. On verra ce que l’avenir nous réserve. Pour l’instant, je suis bien à Al-Hilal. Je prends beaucoup de plaisir. J’essaye d’aider la Ligue à se développer. Mais revenir un jour, pourquoi pas. Il me reste peu d’années en tant que joueur mais j’ai bien l’intention d’en profiter pleinement. Je suis concentré sur ma saison à Ryad mais en temps voulu, je me poserai les bonnes questions » a expliqué Bafétimbi Gomis. Reste que pour l’heure, il paraît bien improbable que l’ASSE ait les moyens financiers de rapatrier l’international français, lequel touche 7 ME par an en Arabie Saoudite.