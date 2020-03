L1 : Reprise du foot ou pas, Le Graët fait le point

Dans : Ligue 1.

Le président de la FFF a pris la parole pour évoquer la reprise du football et avouer qu’il était désormais impossible de terminer la saison avant juillet.

Impossible à l’heure actuelle de parler de la reprise du football professionnel, le jour même où le gouvernement a annoncé la prolongation du confinement pour deux semaines. Une reprise début mai comme cela avait été souhaité semble désormais impossible à imaginer alors qu’un pic de l’épidémie est annoncé pour la semaine prochaine en France. Priorité donc aux soins et au traitement des malades, ainsi qu’au confinement pour éviter de propager le Coronavirus. Néanmoins, ces évènements commencent à rendre compliquée l’idée d’une fin de saison dans une date raisonnable de l’été. Dans un entretien à l’AFP, Noël Le Graët a reconnu sans problème qu’espérer terminer la saison le 30 juin commençait à entrer dans le domaine du rêve. Le dirigeant a même évoqué la possibilité de voir la saison ne pas se terminer.



« Il y a des hypothèses de reprise: 15 mai pour certains, 1er ou 15 juin pour d'autres. Pour d'autres encore, on n'ira pas au bout. Il faut faire attention à ce que l'on dit et écouter l'État. L'objectif c'est de reprendre le plus vite, mais sans risque de santé pour nos spectateurs et nos joueurs. a Fifa, l'UEFA et nous-mêmes sommes en phase pour reculer s'il le faut. Je crois que Philippe Piat, le représentant des joueurs, n'y est pas opposé. La solidarité dans le foot existe, même s'il y aura peut-être deux ou trois exceptions. En tout cas, on se rend compte qu'aujourd'hui, terminer le 30 juin paraît impossible », a livré le président de la FFF, pour qui il faudra se creuser les méninges, le jour où le football reprendra, pour faire un calendrier ajustable et qui permet de terminer cette saison irréelle de la meilleure façon possible.