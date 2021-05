L1 : Rennes tombe de haut, Bordeaux soulagé !

Dans : Ligue 1.

35e journée de Ligue 1

Bordeaux – Rennes : 1-0

But : Mara (11e) pour Bordeaux

Expulsion : Nzonzi (8e) pour Rennes

Grosse désillusion pour le Stade Rennais, battu ce dimanche en début d’après-midi sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (1-0).

Septième de Ligue 1, Rennes avait l’occasion de s’octroyer la cinquième place après le match nul de l’OM contre Strasbourg et la défaite de Lens face au PSG. Le déplacement à Bordeaux ressemblait au match idéal pour grappiller deux places. Mais sur la pelouse d’une équipe en crise, le Stade Rennais est tombé de haut tout d’abord en récoltant un carton rouge sévère de Nzonzi, puis en concédant l’ouverture du score par le jeune Mara (11e, 1-0). En seconde période, le Stade Rennais touchait le poteau et affichait un beau visage malgré l'infériorité numérique. Mais les Girondins tenaient le résultat et parvenaient à s’imposer. Une victoire presque synonyme de maintien pour Bordeaux, qui compte provisoirement huit points d’avance sur Nantes avant les matchs de cet après-midi.