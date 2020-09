L1 : Rennes sauvé par ses recrues à Nîmes

Dans : Ligue 1.

Le multiplex de 15 heures a tenu toutes ses promesses ce dimanche avec des jolis buts, des cartons rouges et des rebondissements en Ligue 1.

La rencontre la plus attendue était évidemment celle mettant aux prises le Stade Rennais au Nîmes Olympique. La logique a été respectée avec la victoire bretonne (2-4) aux Costières, mais que ce fut dur pour les coéquipiers d’Eduardo Camavinga, qui s’en sont remis aux recrues Guirassy, auteur d’un doublé, et Aguerd pour s’imposer. En fin de match, Bourigeaud scellait la victoire bretonne avec un but en contre.

Un autre match a été particulièrement riche en buts, c’est celui opposant Lorient à Lens. La recrue star de l’été des Merlus, à savoir Adrian Grbic, avait parfaitement lancé les hommes en orange. Mais fort de leur succès acquis face au PSG jeudi soir, Lens a parfaitement réagi en s’imposant (2-3) grâce à Kakuta, Ganago et Medina. Les deux autres matchs ont été moins prolifiques et ont confirmé les difficultés de Reims, battu par le SCO d’Angers (0-1) et de Dijon, qui s’est incliné sur sa pelouse face à Brest (0-2), la faute notamment à un but totalement dingue de Cardona en fin de match.