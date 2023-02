L1 : Rennes remporte le derby, merci Doku

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

25e journée de Ligue 1

Reims - Toulouse : 3-0

Clermont - Strasbourg : 1-1

Ajaccio - Troyes : 2-1

Nantes - Rennes : 0-1

Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Rennais a pris le meilleur sur le FC Nantes dans un derby très important pour les deux formations, éliminées dans la semaine en Ligue Europa. Un but de Jérémy Doku aura suffi au bonheur des hommes de Bruno Genesio.

Le Stade Rennais s'est remis la tête à l'endroit ce dimanche en Ligue 1 à la Beaujoire. Très attendus, les Bretons ont fait le travail face à un FC Nantes également revanchard. Les Rennais auront fait la différence dès la 19ème minute grâce à un superbe but de Jérémy Doku. Le Belge, en forme ces dernières semaines, s'est baladé dans la défense nantaise avant de finir proprement face à Alban Lafont. Si tout n'aura pas été parfait par la suite, Rennes a néanmoins su garder son petit avantage pour repartir de Nantes avec les trois points et ainsi enchainer un deuxième succès de rang en championnat. De quoi garder la cinquième place et mettre un peu plus la pression sur le RC Lens (4e), accroché (1-1) ce samedi soir à Montpellier. Les hommes de Bruno Genesio ne sont plus qu'à 4 longueurs des Sang et Or.

Dans les autres rencontres, Ajaccio a remporté un succès ô combien important à domicile face à Troyes (2-1) malgré l'ouverture du score des joueurs de l'Aube. A noter également la nouvelle démonstration à domicile du Stade de Reims. Les hommes de Will Still ont pulvérisé Toulouse sur le score de 3 buts à 0. Enfin, Clermont et Strasbourg se sont séparés sur un match nul (1-1).

Au classement, Ajaccio est désormais 17ème et premier relégable, à égalité de points avec Auxerre, 16e. Troyes est 19e.