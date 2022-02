L1 : Rennes explose Montpellier et fonce vers le podium !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 26e journée

Stade de la Mosson

Montpellier-Rennes 2-4

Buts : Oyongo (19e), Wahi (41e) pour Montpellier ; Terrier (8e), Bourigeaud (15e), Laborde (52e sur penalty), Majer (84e) pour Rennes.

Dans un match très spectaculaire, les Rennais entamaient bien la rencontre avec deux buts dans le premier quart d'heure de Terrier et Bourigeaud, tous deux servis par Traoré. Montpellier réagissait ensuite en prenant le match en main et en multipliant les occasions. Le MHSC était récompensé avec deux beaux buts d'Oyongo et Wahi avant le repos pour remettre les deux équipes à égalité. Après la pause, Rennes faisait la différence grâce à un penalty obtenu par Terrier et transformé par Laborde.

Malgré la domination montpelliéraine et une barre trouvée, Rennes crucifiait son hôte du soir avec un beau mouvement conclu par Majer. Avec ce succès probant, les Rennais remontent à la quatrième place avec 43 points à deux points du podium. Montpellier est neuvième avec 37 points et voit ce même podium s'éloigner nettement.