L1 : Rennes conquérant, Strasbourg cale

Par Nicolas Issner

Ce dimanche, le multiplex de la 27e journée de Ligue 1 était axé sur la course à l’Europe avec les matchs de Rennes, Strasbourg et Nantes.

Rennes 2-0 Angers

Reims 1-1 Strasbourg

Bordeaux 0-2 Troyes

Nantes 2-0 Montpellier

Le Stade rennais enchaîne en Ligue 1 et entrevoit le podium ! Les Bretons n’ont pas tremblé à domicile face à Angers qui traverse une série noire. Les hommes de Bruno Génésio l’ont emporté (2-0) au Rohazon Park sur une magnifique reprise de volée de Benjamin Bourigeaud (33e) pour commencer, et un but de Gaëtan Laborde (87e). Son 19e but de la saison toutes compétitions confondues. Un troisième succès de rang et le quatrième à domicile. A Angers, ce revers est le 6e consécutif en championnat, un record depuis 2016. De son côté, le Racing a calé à Reims (1-1) dans les dernières minutes. Les Alsaciens menaient pourtant grâce à Jean-Ricner Bellegarde (69e), avant de se faire égaliser par Jens Cajuste (84e), la recrue phare de l’hiver en Champagne. Jamais deux sans trois pour Strasbourg qui réalise un troisième match nul de suite. Mauvaise opération pour l’effectif emmené par Julien Stéphan qui se positionne au 5e rang du championnat, à 2 unités des Rennais, 4e. Une mauvaise nouvelle pour l’OM, 3e du championnat à seulement un point de Rennes et qui s’apprête à recevoir l’AS Monaco ce dimanche en clôture de la 27e journée de Ligue 1.

Les Girondins de Bordeaux ont, quant à eux, réalisé une très mauvaise opération concernant le maintien puisqu’ils se sont inclinés à domicile devant l’ESTAC. Une défaite (2-0) sur deux penaltys dont le premier repoussé involontairement dans ses buts par le portier bordelais, Gaëtan Poussin (28e). Lebo Mothiba a enfoncé le clou (85e), Bordeaux est lanterne rouge. Enfin, le FC Nantes n’en finit plus de gagner. Déjà impressionnants contre le PSG, les Canaris ont dominé le MHSC (2-0) sur des réalisations de Randal Kolo Muani (69e) et Willem Geubbels (93e). Nantes est 6e au classement.