L1 : Rennes chute à Reims, l'ASSE sombre dans la crise

Dans : Ligue 1.

Reims-Rennes à Auguste Delaune : 1-0

But pour Reims : Touré (72e sp)

Brest-ASSE à Francis-Le-Blé : 3-2

Buts pour Brest : Lasne (20e), Charbonnier (38e) et Cardona (43e)

But pour l’ASSE : Bouanga (54e sp) et Diony (69e)

Dans les deux matchs de 17 heures, Reims et Brest sont respectivement venus à bout de Rennes (1-0) et de l’AS Saint-Etienne (3-2).

Dans la course au podium, le Stade Rennais a connu un véritable coup d’arrêt sur la pelouse de Reims. Face à une équipe champenoise très solide, comme souvent à domicile, les Bretons ont concédé une courte défaite, la faute à un penalty inscrit par Touré en fin de match.

De son côté, Saint-Etienne sombre doucement mais surement dans la crise. Battus par Brest au terme d’un match riche en buts, les Verts sont désormais à deux points seulement de la place de barragiste, actuellement occupée par Dijon. Le match face à Reims, la semaine prochaine, sera crucial pour les Verts, plus que jamais concernés par la lutte pour le maintien.