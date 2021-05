L1 : Rémi Garde de retour en France ?

Dans : Ligue 1.

Ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Rémi Garde est libre depuis son expérience de deux saisons à l’Impact de Montréal (2017-2019).

A en croire les informations obtenues par le journal L’Equipe, l’ex-entraîneur de l’OL pourrait bien reprendre du service en France dans les semaines à venir. Et pour cause, le quotidien national avance dans son édition du jour que Rémi Garde est ciblé par Strasbourg pour succéder à Thierry Laurey, en fin de contrat, à l’issue de la saison. En toute logique, Marc Keller n’a pas uniquement ciblé Rémi Garde puisque le média croit savoir que Jocelyn Gourvennec, Julien Stéphan et Olivier Dall’Oglio sont également sur la short-list du président de Strasbourg.

La piste Rémi Garde est cependant conditionnée au maintien du Racing en Ligue 1, l’ancien coach de l’Impact de Montréal n’ayant visiblement pas l’intention de diriger une équipe de seconde division. Reste maintenant à voir si Rémi Garde prendra la direction du RCSA dans les prochaines semaines, alors que la valse des entraîneurs s’annonce plus mouvementée que jamais en Ligue 1 avec, possiblement, plus de dix changements d’entraîneurs dans les clubs.