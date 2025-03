L1 ‍: Reims plonge l'OM dans la crise ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

27e journée de Ligue 1

Reims - OM : 3-1

Buts : Nakamura (29e), Diakhon (54e), Atangana (67e) pour Reims ; Rongier (77e) pour l’OM

La mauvaise passe de l’OM se confirme en Ligue 1, et la deuxième place est en grand danger après la défaite à Reims ce samedi (3-1).

Battu trois fois lors des quatre dernières journées de Ligue 1 avant son déplacement à Reims ce samedi, l’Olympique de Marseille pensait pouvoir profiter de la mauvaise forme des Champenois pour reprendre leur marche en avant. Les premières minutes laissaient également penser que ce scénario était possible, tant l’OM dominait face à une équipe ultra-défensive. Mais à la demi-heure de jeu, ce sont les Rémois qui ouvraient le score par Nakamura, qui profitait de la blessure d’un Balerdi très peu vif pour permettre à son équipe de mener au score.

Penalty oublié sur Greenwood, l'OM encore furax https://t.co/h795IrHpve — Foot01.com (@Foot01_com) March 29, 2025

A la mi-temps, Reims menait au score et ce n’était que le début du spectacle à Auguste-Delaune. Après moins de dix minutes en seconde période, un nouveau contre de Reims faisait mouche avec cette fois Diakhon à la conclusion. L’après-midi tournait au cauchemar pour Marseille lorsque Atangana mettait le troisième but rémois et ce n’est pas la réduction du score de Rongier qui changeait quelque chose au cauchemar vécu par l’OM à Reims. La deuxième place des hommes de Roberto De Zerbi est à présent en grand danger puisque les coéquipiers de Mason Greenwood ne comptent plus que deux points d’avance sur Monaco et Nice avant le derby de ce samedi entre les deux équipes.