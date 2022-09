L1 : Réduits à 10, les Rémois coulent contre Monaco

Dans : Ligue 1.

Par Marc Verti

Huitième journée de Ligue 1

Stade : Auguste Delaune

Score : Stade de Reims 0-3 As Monaco

But pour Monaco : Aleksandr Golovin (47e), Takumi Minamino (87e), Wissam Ben Yedder (90e)

La bonne opération du jour est pour l’AS Monaco. Face à Reims, les Monégasques voulaient enchaîner un troisième succès de suite en Ligue 1. C’est chose faite, notamment grâce à l’expulsion de Bradley Locko en première période. Golovin a montré la voie aux siens.

L'@AS_Monaco ouvre le score dès la reprise ! Parfaitement servi par Axel Disasi, Aleksandr Golovin place une tête croisée parfaite 🤝#SDRASM pic.twitter.com/ddEjHSlP0p — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 18, 2022

Défait en Ligue Europa dans la semaine, l’AS Monaco avait à cœur de se reprendre en Ligue 1. Le match a très mal commencé pour Reims qui, dès la 22e s’est retrouvé à 10 suite à l’exclusion Bradley Locko. Le geste involontaire, mais mal maîtrisé du latéral gauche sur la cheville du remuant Embolo a bouleversé les plans d’Oscar Garcia. Face à une équipe du bas de tableau, l’ASM était plus que jamais favori avec le retour de Ben Yedder dans le onze de départ. Mais ce n’est pas l’ancien joueur de Séville qui s’est illustré en premier, mais bien Golovin. Bien servi par Axel Disasi, auteur de sa troisième passe décisive de la saison contre son ancien club, le Russe a ouvert le score pour Monaco, dès le retour des vestiaires. Si Reims pensait avoir égalisé suite à la barre d’Agbadou et le but de Balogun en renard des surfaces, l’arbitre a finalement refusé le but pour hors-jeu. Takumi Minamino et Ben Yedder inscriront deux buts en fin de match pour tuer le suspens et définitivement offrir la victoire à Monaco. Les joueurs de Philippe Clément se retrouvent cinquièmes de Ligue 1 tandis que Reims est menacé avec une seizième place. L'ASM accueillera Nantes dimanche 2 octobre dans l'objectif de poursuivre sa série tandis que Reims se déplacera à Troyes.