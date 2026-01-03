L1 : Puel a réveillé Nice mais la victoire attendra

Il est motivé que pour L OM, sont grand ami c'est benatia ils ont joué ensemble au bayern
Le Lost , tellement sûr d’eux qu’ils gagnent du temps depuis la 20è… 😩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Que j'ai hate de voir ca. Ce p'tit Sulc me plait bien.
Franchement dans quelques semaines ca peux vraiment avoir une putain de gueule notre équipe.
J'attends encore ceux qui disait qu'on serait largué a la mi saison.......
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
😱 QUEL DOUBLE ARRÊT EXCEPTIONNEL ! 🧤 Mike Penders sauve le @RCSA ! #OGCNRCSA