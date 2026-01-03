L1 : Puel a réveillé Nice mais la victoire attendra

17e journée de Ligue 1 :

Allianz Riviera

Nice-Strasbourg 1-1

Buts : Wahi (54e) pour Nice ; Panichelli (13e sp) pour Strasbourg

Battu 6 fois de suite avant la trêve, Nice espérait rebondir avec son nouvel entraîneur Claude Puel. L'entame était toutefois difficile pour les Aiglons, pris à la gorge par Strasbourg. Oppong fauchait Ouattara pour offrir un penalty aux Alsaciens. Panichelli ne le manquait pas pour s'offrir un 10e but cette saison. Strasbourg avait le ballon mais subissait le réveil niçois. Diop frappait notamment le poteau de Penders (24e). A la pause, Puel faisait entrer la recrue Elye Wahi pour revenir au score.

Un pari 100% gagnant. L'ancien marseillais égalisait d' une superbe frappe enroulée . Wahi était une menace permanente et se créait plusieurs situations franches. Il obligeait Penders à une double parade exceptionnelle après une première tentative de Sanson. Il plaçait une tête au ras du poteau alsacien (72e) après un super centre de Bard. On en restait finalement à 1-1 entre les deux formations. Un résultat positif pour Nice surtout dans le contenu. Nice reste 13e (18 points). Strasbourg est 7e (24 points).