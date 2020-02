L1 : PSG-OL reporté à cause de la tempête Ciara ?

Dans : Ligue 1.

Selon CNews, la rencontre entre le PSG et l'OL prévue ce dimanche au Parc des Princes pourrait être reportée à cause de la tempête Ciara.

Si en Angleterre et en Allemagne les autorités ont déjà annoncé les annulations de deux rencontres (Man City-West Ham et M'Gladbach-Cologne), la question se pose en France concernant le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais qui doit se jouer à partir de 21 heures dans la capitale. CNews affirme que pour l’instant la Ligue de Football Professionnel maintient cette rencontre de la 24e journée de Ligue 1, mais qu’une décision sera prise un peu plus tard dans l’après-midi en fonction de l’évolution de la tempête Ciara qui touche actuellement l’Ouest et le Nord du pays.

Selon Météo-France, le vent pourrait dépasser 120km/h sur la région parisienne dans la soirée et forcément il serait totalement déraisonnable de faire déplacer des dizaines de milliers de spectateurs dans ces conditions très dangereuses. A noter qu'en Belgique la totalité des matchs de Jupiler League a été reportée ce dimanche.