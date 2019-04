L1 : PSG, OL, OM ? Non, Klopp est fan de l'ASSE !

Dans : Ligue 1, ASSE, Premier League, Foot Europeen.

Même si la Ligue 1 est un peu la cinquième roue du carrosse au sein du football européen, tous les spécialistes étrangers l'observent quand même.

D'abord parce que le championnat de France est celui des champions du monde. Mais aussi et surtout parce que la Ligue 1 regorge de jeunes talents. Les grands clubs européens se retrouvent souvent en lutte pour recruter les meilleurs joueurs français. Sauf que parfois, certains entraîneurs suivent un autre pays que le leur pour une raison plus sentimentale. C'est par exemple le cas de Jürgen Klopp qui suit la L1 pour regarder... l'AS Saint-Etienne de Neven Subotic.

« Bien sûr que je suis la Ligue 1. Je suis en particulier Saint-Etienne, depuis que Subotic joue là-bas. C’est un joueur que j'ai connu quand il avait 17 ans. C’est un grand ami, je le suis et je suis heureux de ce qu’ils font. Quand il est arrivé, ils étaient 16es je crois, et désormais ils jouent les places européennes », avoue, sur le Canal Football Club, l'entraîneur de Liverpool, qui doit un peu souffrir en voyant les performances de son ancien défenseur, à Mayence et à Dortmund, chez les Verts cette saison.