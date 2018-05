L1 : PSG, ASM, OL, OM... Le palmarès complet de la saison

Dans : Ligue 1, PSG, Monaco, OL, OM, Bordeaux, Rennes.

La Ligue 1 version 2017-2018 s'est achevée ce samedi soir par le multiplex de la 38e et dernière journée. Après dix mois de compétition, le classement final est figé et on connaît désormais les clubs qualifiés pour la Coupe d'Europe et certains clubs relégués en Ligue 2.

Le palmarès de la Ligue 1 2017-2018 :

Les trois clubs qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des Champions : le Paris Saint-Germain (champion), l'AS Monaco (2e) et l'Olympique Lyonnais (3e).

Les trois clubs qualifiés pour l'Europa League : l'Olympique de Marseille (4e, phase de groupes), le Stade Rennais (5e, phase de groupes) et Bordeaux (6e, deuxième tour de qualification).

Les deux clubs relégués en Ligue 2 : Troyes (19e) et Metz (20e).

Le barragiste : Toulouse (18e), qui jouera contre Ajaccio ou Le Havre les 23 et 27 mai.

Les deux clubs directement promus en Ligue 1 pour la saison prochaine : Reims (champion), Nîmes (2e).

Le meilleur buteur : Edinson Cavani (PSG) avec 28 buts.

Les meilleurs passeurs : Neymar (PSG) et Dimitri Payet (OM) avec 13 passes décisives.