Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 7e journée

Ligue 1
parAlexis Rose
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7e journée de Ligue 1 :
Vendredi 16 octobre
20h45 : Le Mans FC - Toulouse FC (sur Ligue 1+)
Samedi 17 octobre
17h15 : Strasbourg - Paris Saint-Germain (sur Ligue 1+)
20h45 : Troyes - RC Lens (sur Ligue 1+ 3)
Lille OSC - Stade Brestois (sur Ligue 1+ 2)
Dimanche 18 octobre
15h00 : SCO Angers - Olympique de Marseille (sur Ligue 1+)
17h15 : Havre AC - AJ Auxerre (sur Ligue 1+ 6)
FC Lorient - Monaco (sur Ligue 1+ 5)
Paris FC - Stade Rennais (sur Ligue 1+ 4)
20h45 : Olympique Lyonnais - OGC Nice (sur Ligue 1+)

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
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Paris
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Bah... c'est quand même une défaite ! ^^

La DNCG déçue par l’OM, le retrait de points évoqué !

Normal... il a les moyens de payer. ^^

TV : Strasbourg - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

C'est pas Le Havre qu'on joue ce week end selon Dembouz? En même temps il s'en fiche il sera en vacances jusqu'à mardi 🤣

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Paris Saint Germain
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7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
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8622257-2
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Lens
7621311101
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Strasbourg
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12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
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14Le Mans logo
Le Mans
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15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
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Auxerre
66204816-8
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Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
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