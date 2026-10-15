L1 : Programme TV et résultats de la 7e journée

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La fiche du joueur sur l’article de foot01👌🏼👌🏼👌🏼👌🏼🤣🤣🤣🤣
Bla... bla... bla...
Bah... c'est quand même une défaite ! ^^
Normal... il a les moyens de payer. ^^
C'est pas Le Havre qu'on joue ce week end selon Dembouz? En même temps il s'en fiche il sera en vacances jusqu'à mardi 🤣
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