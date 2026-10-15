L1 : Programme TV et résultats de la 7e journée

7e journée de Ligue 1 :

Vendredi 16 octobre

20h45 : Le Mans FC - Toulouse FC (sur Ligue 1+)

Samedi 17 octobre

17h15 : Strasbourg - Paris Saint-Germain (sur Ligue 1+)

20h45 : Troyes - RC Lens (sur Ligue 1+ 3)

Lille OSC - Stade Brestois (sur Ligue 1+ 2)

Dimanche 18 octobre

15h00 : SCO Angers - Olympique de Marseille (sur Ligue 1+)

17h15 : Havre AC - AJ Auxerre (sur Ligue 1+ 6)

FC Lorient - Monaco (sur Ligue 1+ 5)

Paris FC - Stade Rennais (sur Ligue 1+ 4)

20h45 : Olympique Lyonnais - OGC Nice (sur Ligue 1+)