L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée

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Ligue 1
parAlexis Rose
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6e journée de Ligue 1 :
Vendredi 9 octobre
20h45 : RC Lens - Olympique Lyonnais (sur Ligue 1+)
Samedi 10 octobre
17h15 : Lille OSC - Havre AC (sur Ligue 1+)
20h45 : FC Lorient - Paris FC (sur Ligue 1+ 5)
AS Monaco - Toulouse FC (sur Ligue 1+ 4)
Stade Brestois - SCO Angers (sur Ligue 1+ 6)
Paris Saint-Germain - Le Mans FC (sur Ligue 1+ 3)
Dimanche 11 octobre
15h00 : OGC Nice - Strasbourg (sur Ligue 1+)
17h15 : Stade Rennais - AJ Auxerre (sur Ligue 1+)
20h45 : Troyes - Olympique de Marseille (sur Ligue 1+)

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