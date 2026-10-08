L1 : Programme TV et résultats de la 6e journée

6e journée de Ligue 1 :

Vendredi 9 octobre

20h45 : RC Lens - Olympique Lyonnais (sur Ligue 1+)

Samedi 10 octobre

17h15 : Lille OSC - Havre AC (sur Ligue 1+)

20h45 : FC Lorient - Paris FC (sur Ligue 1+ 5)

AS Monaco - Toulouse FC (sur Ligue 1+ 4)

Stade Brestois - SCO Angers (sur Ligue 1+ 6)

Paris Saint-Germain - Le Mans FC (sur Ligue 1+ 3)

Dimanche 11 octobre

15h00 : OGC Nice - Strasbourg (sur Ligue 1+)

17h15 : Stade Rennais - AJ Auxerre (sur Ligue 1+)

20h45 : Troyes - Olympique de Marseille (sur Ligue 1+)