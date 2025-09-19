L1 : Programme TV et résultats de la 5e journée

5e journée de Ligue 1 :

Vendredi 19 septembre

20h45 : Olympique Lyonnais - SCO Angers (sur Ligue 1+)

Samedi 20 septembre

17h00 : FC Nantes - Stade Rennais (sur beIN Sports 1)

19h00 : Stade Brestois - OGC Nice (sur Ligue 1+)

21h05 : RC Lens - Lille OSC (sur Ligue 1+)

Dimanche 21 septembre

15h00 : Paris FC - Strasbourg (sur Ligue 1+)

17h15 : AJ Auxerre - Toulouse FC (sur Ligue 1+)

AS Monaco - Metz (sur Ligue 1+)

Le Havre AC - FC Lorient (sur Ligue 1+)

20h45 : Olympique de Marseille - Paris Saint-Germain (sur Ligue 1+)