L1 : Programme TV et résultats de la 19e journée

19e journée de Ligue 1 :

Vendredi 23 janvier

20h00 : AJ Auxerre - Paris Saint-Germain (sur Ligue 1+)

Samedi 24 janvier

17h00 : Stade Rennais - FC Lorient (sur beIN Sports 1)

19h00 : Havre AC - Monaco (sur Ligue 1+)

21h05 : Olympique de Marseille - RC Lens (sur Ligue 1+)

Dimanche 25 janvier

15h00 : FC Nantes - OGC Nice (sur Ligue 1+)

17h15 : Stade Brestois - Toulouse FC (sur Ligue 1+ 5)

Metz - Olympique Lyonnais (sur Ligue 1+ 4)

Paris FC - SCO Angers (sur Ligue 1+ 6)

20h45 : Lille OSC - Strasbourg (sur Ligue 1+)