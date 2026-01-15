ICONSPORT_272856_0009
L1 : Programme TV et résultats de la 18e journée

Ligue 116 janv. , 00:00
parAlexis Rose
0
18e journée de Ligue 1 :
Vendredi 16 janvier
19h00 : Monaco - FC Lorient (sur Ligue 1+)
21h00 : Paris Saint-Germain - Lille OSC (sur beIN Sports 1)
Samedi 17 janvier
17h00 : RC Lens - AJ Auxerre (sur Ligue 1+)
19h00 : Toulouse FC - OGC Nice (sur Ligue 1+)
21h05 : SCO Angers - Olympique de Marseille (sur Ligue 1+)
Dimanche 18 janvier
15h00 : Strasbourg - Metz (sur Ligue 1+)
17h15 : Stade Rennais - Havre AC (sur Ligue 1+ 5)
FC Nantes - Paris FC (sur Ligue 1+ 4)
20h45 : Olympique Lyonnais - Stade Brestois (sur Ligue 1+)

Derniers commentaires

PSG : Un titre perdu et Luis Enrique s'agace

C'est k1 menteur Enriqué il bluffe mais il l'aura en face la réalité du terrain tôt ou tard il se la ramène

Rashford peut signer au PSG grâce à un échange fou

Les matelas parisiens sont sans aucune comparaisons avec les matelas lyonnais .

Le Lens-OL du 16 mai, ça sent le match historique

Beaucoup de choses peuvent encore arriver

L'OM dégaine sa première offre pour Himad Abdelli

Arretez avec votre soit disant rivalité mercato avec l'OL, qui vous dit que c'etait la priorité de l'OL, qui vous dis que l'OL est venu qu'aux renseignements, qui vous dis que l'OL le voulait ?

Arbitrage : Letang fait un aveu et une promesse

Pourcentage éronné : Un arbitre a expliqué que leur ligne il l'a mettait plus ou moins comme ils voulaient... Ta Var en gros c'est de la merde.

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

