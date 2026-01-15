L1 : Programme TV et résultats de la 18e journée

18e journée de Ligue 1 :

Vendredi 16 janvier

19h00 : Monaco - FC Lorient (sur Ligue 1+)

21h00 : Paris Saint-Germain - Lille OSC (sur beIN Sports 1)

Samedi 17 janvier

17h00 : RC Lens - AJ Auxerre (sur Ligue 1+)

19h00 : Toulouse FC - OGC Nice (sur Ligue 1+)

21h05 : SCO Angers - Olympique de Marseille (sur Ligue 1+)

Dimanche 18 janvier

15h00 : Strasbourg - Metz (sur Ligue 1+)

17h15 : Stade Rennais - Havre AC (sur Ligue 1+ 5)

FC Nantes - Paris FC (sur Ligue 1+ 4)

20h45 : Olympique Lyonnais - Stade Brestois (sur Ligue 1+)