L1 : Programme TV et résultats de la 12e journée

12e journée de Ligue 1 :

Vendredi 7 novembre

20h45 : Paris FC - Stade Rennais (sur Ligue 1+ 2)

Samedi 8 novembre

17h00 : Olympique de Marseille - Stade Brestois (sur beIN Sports 1)

19h00 : Havre AC - FC Nantes (sur Ligue 1+ 3)

21h05 : Monaco - RC Lens (sur Ligue 1+ 2)

Dimanche 9 novembre

15h00 : FC Lorient - Toulouse FC (sur Ligue 1+ 3)

17h15 : Metz - OGC Nice (sur Ligue 1+ 5)

SCO Angers - AJ Auxerre (sur Ligue 1+ 6)

Strasbourg - Lille OSC (sur Ligue 1+ 4)

20h45 : Olympique Lyonnais - Paris Saint-Germain (sur Ligue 1+ 2)