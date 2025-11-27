Ligue 1

L1 : Programme et résultats de la 14e journée

Ligue 128 nov. , 00:30
parGuillaume Conte
0
Vendredi 28 novembre 2025
20h45 : FC Metz – Stade Rennais FC sur Ligue 1+
Samedi 29 novembre 2025
17h00 : AS Monaco – Paris Saint‑Germain sur Ligue 1+ et beIN Sports
19h00 : Paris FC – AJ Auxerre sur Ligue 1+
21h05 : Olympique de Marseille – Toulouse FC sur Ligue 1+
Dimanche 30 novembre 2025
15h00 : RC Strasbourg Alsace – Stade Brestois 29 sur Ligue 1+
17h15 : Angers SCO – RC Lens sur Ligue 1+
17h15 : Le Havre AC – LOSC Lille sur Ligue 1+
17h15 : FC Lorient – OGC Nice sur Ligue 1+
20h45 : Olympique Lyonnais – FC Nantes sur Ligue 1+
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

