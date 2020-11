L1 : Première victoire pour Dijon, Nice s'écroule !

Dans : Ligue 1, Dijon, OGCN.

Ligue 1 - 12e journée

Allianz Riviera

Dijon bat Nice : 3 à 1

Buts : Gouiri (79e sp) pour Nice; Baldé (21e, 66e), Ngonda (31e) pour Dijon

Rien ne va plus pour Nice qui a enchaîné une quatrième défaite toutes compétitions confondues face à Dijon (1-3), lanterne rouge de Ligue 1.

Trois jours après sa déconvenue face au Slavia Prague en Europa League, le Gym pensait pouvoir se refaire une santé à l'occasion de la réception d'une équipe de Dijon qui n'avait pas gagné le moindre match cette saison. Mais contre toute attente, les Bourguignons ont renversé l'OGC Nice à l'Allianz Riviera. A la pause, le DCFO menait 2-0, après des buts de Baldé (21e) et Ngonda (31e), et l'addition se corsait encore suite à une nouvelle réalisation de Baldé (0-3, 66e). La formation de Vieira réduisait le score grâce à un penalty de Gouiri (1-3, 80e), mais même si les Azuréens intensifiaient leur pressing, ils tombaient à domicile. Les prochains jours pourraient être tendus pour Vieira et ses joueurs, Nice recevant jeudi Leverkusen avec l'obligation de gagner avec quatre buts d'écart.