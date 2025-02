L1 ‍: Porté par un grand Biereth, Monaco rattrape l'OM

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 20e journée

Stade Louis-II

Monaco-Auxerre 4-2

Buts : Kehrer (35e), Biereth (57e, 63e, 65e) pour Monaco ; Diomandé (38e), Jubal (45e+7 sur pen.) pour Auxerre

Relancé par son succès contre Rennes la semaine dernière, Monaco devait négocier le piège auxerrois pour confirmer. Malgré l'ouverture du score de Kehrer d'une belle reprise sur un corner, la première mi-temps était décevante. Peu d'occasions à se mettre sous la dent et surtout deux buts encaissés. L'AJA prenait les devants grâce à un boulet de canon de Diomandé en pleine lucarne puis un penalty provoqué et transformé par Jubal. Après le repos, les changements d'Adi Hutter rassuraient l'ASM. Dominateur, Monaco renversait la vapeur via Mika Biereth. La recrue danoise de l'hiver s'offrait un triplé en 8 minutes seulement ! De quoi assommer Auxerre, trop tendre pour revenir à son tour au score. Avec cette victoire, Monaco consolide sa 3e place et revient sur l'OM au nombre de points avant l'Olympico dimanche. Auxerre reste 11e.