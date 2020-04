L1 : Pierre Ménès ulcéré par la foire du foot français !

Dans : Ligue 1.

Contre toute attente, Edouard Philippe a officialisé mardi après-midi depuis l’Assemblée Nationale la fin de la saison 2019-2020 de Ligue 1.

Une mauvaise surprise pour les amoureux du ballon rond, lesquels étaient nombreux à espérer un retour des entraînements le 11 mai puis la reprise de la Ligue 1 le 17 juin. Il n’en sera rien puisque dans son discours, Edouard Philippe a consacré quelques secondes au football, indiquant par ailleurs que « tous les événements qui regroupent plus de 5000 participants et font à ce titre l'objet d'une déclaration en préfecture et qui doivent être organisés longtemps à l'avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre ». Mais en vérité, cette déclaration d’Edouard Philippe n’a pas été comprise de la même manière par tout le monde…

Pour certains, la prochaine saison de Ligue 1 ne pourra pas reprendre avant septembre. Pour d’autres, les rencontres à huis clos seront autorisées dès le mois d’août, la date de septembre n’étant valable que pour les événements en public. Bref, c’est déjà le grand bazar, comme on pouvait le redouter. Ce que regrette profondément le consultant de Canal Plus, Pierre Ménès. « Donc la on apprend que le championnat pourrait reprendre le 7 août à huis clos. Il y a 3h Edouard Philippe disait septembre . C’est quoi sérieux ce bordel ? » s’est interrogé le consultant de la chaîne cryptée. On devrait y voir plus clair en fin de semaine puisque la Ligue de Football Professionnel statuera officiellement au sujet de la fin de la saison 2019-2020, et esquissera sans doute un début de calendrier pour la saison 2020-2021. D’ici là, Noël Le Graët et Nathalie Boy de la Tour auront sans doute pris les renseignements nécessaires auprès de l’Elysée et de Matignon. C’est tout du moins ce qu’il faut souhaiter afin d’y voir le plus clair possible…