L1 : Pierre Ménès se sent « pris pour un con »

Dans : Ligue 1.

Pendant que la ministre des Sports fait la tournée des médias pour parler d'une possible réouverture des stades, Pierre Ménès se demande si on ne se moque pas du monde.

Roxana Maracineanu était le week-end dernier à Lyon où elle a notamment rencontré Jean-Michel Aulas afin d’évoquer un possible retour du public dans les stades. Dans un premier temps, il s’agirait de faire un test grand nature, ce qui a déjà été fait en Espagne il y a pas mal de temps. Depuis, la ministre du Gouvernement Castex va prêcher la bonne parole de média en média afin de dire que ce retour, sous contrôle, des spectateurs dans le stade était possible, mais qu’il fallait encore y réfléchir, l’ancienne championne de natation évoquant vendredi sur BFM un délai de « 3 à 4 semaines » avant de faire des plans. Tout cela alors que Nice et Dunkerque sont repassés en confinement total le week-end, et que plusieurs départements pourraient en faire de même dans les jours qui viennent.

Face aux propos de Roxana Maracineanu et à ceux de Jean Castex, Pierre Ménès commence à sérieusement en avoir marre. Et via Twitter, le consultant de Canal+ a livré sa façon de penser. « Donc d’un côté on parle de reconfiner la France et d’un autre de réouvrir les stades . A quel moment on arrête de nous prendre pour des cons ? », s’interroge Pierre Ménès. Pour l'instant, personne n'a répondu à cette question pourtant cruciale.