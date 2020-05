L1 : Pierre Ménès colle un tacle XXL au Premier Ministre

Dans : Ligue 1.

Edouard Philippe a décidé mardi dernier de bloquer la reprise du foot, mais cela a agacé Pierre Ménès qui y voit une totale incohérence du Premier Ministre.

Pierre Ménès a souffert du Covid19, et le consultant de Canal+ a également constaté l’incroyable travail des soignants, mais également de ceux qui prennent le risque au quotidien de tomber malade afin de permettre à la France de franchir cette crise. Alors quand Edouard Philippe a annoncé mardi dernier le début du déconfinement le 11 mai, mais pas pour les footballeurs, le sang de Pierre Ménès n’a fait qu’un tour. Même s’il ne nie pas un risque éventuel, il s’offusque que l’on puisse envoyer chaque jour des gens au boulot sans avoir d’état d’âme, tandis que pour le foot le gouvernement prend des mesures extrêmes sans même essayer de trouver des solutions et éventuellement faire machine arrière si cela ne fonctionne pas.

Invité d’OL Night System, Pierre Ménès a donc tapé dans le tas. « Dans cette crise du coronavirus dans le foot, il y en a un qui a été trop vite, c’est Edouard Philippe. Il a expliqué à la France que tout ira bien dans le métro le 11 mai, que le personnel soignant peut continuer à risquer sa vie dans les hôpitaux pour gagner 1.200 balles par mois, que les caissières de supermarché peuvent continuer à accueillir des gens qui ne respectent pas forcément les gestes barrières. Et après, il explique, sans bouger un sourcil, qu’on ne peut pas jouer au foot à huis clos avant le mois de septembre. C’est aberrant. Car avant le déconfinement, Olivier Véran a dit que si les chiffres n’étaient pas bons, on retournerait en confinement. Il a alors dit : ‘On fera un point dans trois semaines’. Pourquoi on n’a pas fait la même chose avec le foot ? Si dans trois semaines, on s’aperçoit que le déconfinement se passe super bien, qu’est-ce qui interdirait la reprise du foot à la mi-juillet ? », fait remarquer le consultant de Canal+, qui précise cependant que tout cela intervient au moment où la LFP est en totale débandade au niveau de sa direction bicéphale.