L1 : Pépé(re), le LOSC se remet en selle

Dans : Ligue 1, SMC, LOSC.

Stade Michel-d'Ornano.

Caen - Lille : 1 à 3.

Buts : Ninga (90e+5) pour Caen ; Pépé (8e), Leao (20e) et Luiz Araujo (90e+3) pour Lille.

Expulsion : Celik (84e) pour Lille.

Même si l'OL peut se rapprocher en cas de victoire contre Reims ce vendredi soir, le LOSC s'assure de rester le dauphin du PSG à l'issue de cette 20e journée de Ligue 1. Tout cela grâce à l'artificier maison Pépé, auteur d'un but plein de sang froid (8e) et de deux passes décisives pour Leao (20e) puis Luiz Araujo (93e), et ce malgré le carton rouge de Celik (84e) et la réalisation de Ninga (95e). De son côté, le SMC se met donc en danger, en étant toujours à portée de fusil des relégables, vu que Caen n'a que deux points d'avance sur le barragiste Dijon... avec deux matchs en plus.