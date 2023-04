L1 : Pas d'ambulance pour Mbappé, il remercie un joueur du PSG

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé n'a pas terminé le match face à Lens à l'hôpital mais plutôt avec un but et une passe très décisive. Facundo Medina était tout de même ravi d'avoir pu échanger avec l'idole de tout un peuple, Lionel Messi.

Le choc de la Ligue 1 entre le Paris SG et le RC Lens n’a pas tenu ses promesses, le club nordiste ayant logiquement sombré après avoir été très rapidement réduit à 10 contre 11. Lionel Messi et Kylian Mbappé ont pu réaliser un petit festival, même si le jeu produit n’a pas forcément été à la hauteur des attentes pour un tel match. La victoire est au bout et le Paris SG fait le grand écart en tête de la Ligue 1. Une déception pour les supporters mais aussi les joueurs lensois, qui avaient tenté de faire comprendre qu’ils étaient là pour tenter leur chance dans la course au titre à cette occasion.

Messi félicité par l'Argentin du RC Lens

Facundo Medina avait par exemple chauffé tout le monde avec sa sortie sur son comportement si jamais Lionel Messi ou Kylian Mbappé venaient à le dépasser sur une action. « Si Messi me passe la semaine prochaine, je l'attraperai par le maillot ou je le prendrai dans mes bras. Si Mbappé me passe, ils l'emmèneront en ambulance », avait lancé le défenseur argentin, qui a ensuite été invité à s’excuser devant les propos très peu sportifs du joueur lensois. Finalement, il n’y a pas eu d’accroc majeur pendant la rencontre, même si les stars du PSG ont plusieurs fois trouvé la faille dans la défense lensoise et qu’une énorme faute sur Achraf Hakimi a débouché sur un rouge pour les « Sang et Or ».

En tout cas, Facundo Medina a profité de cette rencontre pour parler directement à Lionel Messi. Le défenseur n’est pas international argentin, même s’il a parfois reçu des pré-convocations, mais il se sent champion du monde grâce à Lionel Messi. C’est en tout cas ce qu’il a confié à ESPN Argentina qui est venu lui parler après la rencontre eau Parc des Princes. « Nous avons parlé un peu. Vous savez ce que Messi représente, comme humain et comme joueur. Pour être honnête, je l’ai félicité et je l’ai remercié pour la Coupe du monde », a livré Medina, qui a quand même subi la foudre de son compatriote, auteur d’un but splendide sur un service parfait de Kylian Mbappé.