L1 : Paris gagne à Nantes mais perd Kean et Mbappé

Dans : Ligue 1.

9e journée de Ligue 1

Le PSG s’impose contre Nantes (3-0) à la Beaujoire

Buts pour Paris : Herrera (47e), Mbappé (65e), Sarabia (88e)

Paris a fait le boulot ce samedi soir à Nantes. Les joueurs de Thomas Tuchel l’ont emporté (3-0) avec des buts d’Ander Herrera, Kylian Mbappé et Pablo Sarabia.

Le PSG a ramené le principal de Nantes, la victoire (3-0). Les Parisiens, privés de Neymar, blessé, n’étaient pourtant pas dans un grand soir. Ils pouvaient, dans leur bonheur, compter sur un FC Nantes maladroit. En première période, les Canaris avaient deux grosses occasions mais ne parvenaient pas à ouvrir le score. Sur l’une d’entre elles, Moses Simon s’était pourtant retrouvé tout seul devant le but. Ajoutez à cela un penalty manqué en deuxième période.

Le vent tournait et dans le second acte, les joueurs de Christian Gourcuff sombraient. Dès l’entame, Paris prenait les devants grâce à Ander Herrera (47e), servi par Kylian Mbappé dans la surface. Le passeur se transformait en buteur à l’heure de jeu. Il transformait un penalty (65e) pour inscrire son septième but de la saison en championnat. Pablo Sarabia (88e) enfonçait le clou dans les ultimes minutes, bien aidé par une erreur défensive nantaise. Paris conforte sa place de leader mais perd Moise Kean (douleur au mollet) et Kylian Mbappé (douleur à la cuisse) avant de se déplacer à Leipzig mercredi pour la 3e journée de Ligue des Champions.