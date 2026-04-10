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L1 : Paris FC - Monaco : les compos (19h sur Ligue 1+)

Ligue 110 avr. , 18:21
parGuillaume Conte
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Paris FC : Trapp - Camara, Coppola, Mbow, Sangui - Maxime Lopez, Lees-Melou - Ikoné, Munetsi, Simon - Immobile
Monaco : Hradecky - Kehrer, Zakaria, Faes - Teze, Camara, Bamba, Adingra - Ansu Fati, Balogun, Coulibaly
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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