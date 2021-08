L1 : Où suivre le football, les Français sont perdus

Dans : Ligue 1.

C’est du jamais vu en France, c’est seulement ce jeudi à la veille de la reprise du championnat, que le diffuseur de deux matchs par journée a été connu.

Canal+ a été forcé de respecter son engagement auprès de BeIN Sports puis de la LFP pour retransmettre les matchs du samedi et du dimanche prévus dans son contrat. Un imbroglio de plus moins d’un an après le fiasco de Médiapro, qui n’a tenu que quelques mois à diffuser le football français à la télévision. Résultat, tout le monde est perdu en ce qui concerne la diffusion du championnat de France cette saison. C’est ce qui ressort d’un sondage effectué par Oxoda pour RTL et Keneo. « Rares sont les Français qui savent sur quelle chaîne ils pourront voir la Ligue 1 la saison prochaine, mais ils en sont bien certains, ils la suivront quoiqu’il arrive ! Les deux-tiers des Français et les trois-quarts des amateurs de football comptent bien ne pas la rater... d’une manière ou d’une autre », résume ainsi l’institut de sondage, qui fait référence au fait que 75 % des sondés ne savent pas précisément sur quelles chaines seront diffusés les matchs de Ligue 1 cette saison.

Et les diffuseurs ne vont pas forcément se frotter les mains en voyant les résultats de ce sondage, puisque chez les passionnés de football, seuls 20 % compte s’abonner à Amazon ou Canal+ pour suivre la Ligue 1 cette saison, signe qu’il y a encore du travail à faire pour éclaircir l’offre et la rendre facilement accessible, que ce soit au niveau de la disponibilité que du prix. Dommage, car le potentiel est là, puisque 80 % des personnes interrogées qui s’intéressent au football assurent vouloir suivre les résultats et les classement de Ligue 1 chaque week-end. Mais pour voir les matchs à la télévision, ce sera visiblement une autre histoire.