L1 : Openda et Lens torpillent Clermont

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ligue 1

27e journée

Stade : Gabriel-Montpied

Score : Clermont 0-4 Lens

Buts pour Lens : Lois Openda (30e, 34e, 35e), Alexis Claude-Maurice (76e)

Grâce à un triplé en 5 minutes de Lois Openda, le RC Lens s'offre une victoire face à Clermont. Les Lensois restaient sur deux matchs nuls en Ligue 1 et reviennent à un point de l'OM.

5 - En l’espace de 5 minutes, Loïs Openda a égalé le triplé le plus rapide en Ligue 1 au 21e siècle, avec Matt Moussilou (avec Lille contre Istres en avril 2005). Fusée. #CF63RCL pic.twitter.com/kfXIhgshWd — OptaJean (@OptaJean) March 12, 2023

Inoffensif pendant une demi-heure, Lens s'en est remis à Lois Openda pour changer le match. Auteur d'un triplé en 5 minutes, le Belge offre les 3 points aux Sang et Or. Le joueur de 24 ans qui a également offert une passe décisive à Claude-Maurice, a profité des erreurs de la défense clermontoise pour s'offrir le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. Seko Fofana aurait pu aggraver le score sauf que le poteau de Mory Diaw en a décidé autrement. Mateusz Wieteska a failli sauver l'honneur pour Clermont mais son ciseau a touché la barre transversale. Grâce à ce succès, les hommes de Franck Haise reviennent à un point de l'OM en attendant le match contre Strasbourg. Lens est toujours dans la course à la Ligue des Champions tandis que Clermont reste onzième et n'enchaîne pas après sa belle victoire contre Toulouse la semaine dernière. Lens accueillera la lanterne rouge Angers lors de la prochaine journée alors que Clermont se déplacera à Montpellier.