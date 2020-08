L1 : OM-ASSE, la LFP étudie un posible report du match

Dans : Ligue 1.

L'annonce par l'OM de trois suspicions de Covid19 dans son effectif pourrait aboutir au report du premier match de la saison 2020-2021. La LFP indique étudier le dossier.

La saison 2019-2020 de Ligue 1 s’est terminée en queue de poisson, et l’exercice 2020-2021 pourrait bien connaître le même sort. Et tout cela pour la même raison, le coronavirus. Car en publiant dimanche soir un communiqué afin de révéler que « 3 nouvelles suspicions de cas de COVID-19 ont été détectées au sein de son effectif professionnel. Si ces cas étaient confirmés, ils amèneraient ce nombre à 4 cas sur les 4 derniers jours », l’Olympique de Marseille a jeté un froid énorme. Si ces 4 cas au total en quelques jours sont confirmés, alors le texte réglementaire mis en place par la Ligue de Football Professionnel devra considérer que l’OM est un club où le Covid19 circule et devra reporter les rencontres du club. En attendant que les résultats des tests effectués par Marseille soient connus, le club a décidé d’annuler les entraînements et de convoquer ce lundi les joueurs un par un afin qu’ils subissent un nouveau test.

Interrogé par l’Agence France Presse, la LFP a indiqué ce lundi après-midi que sa commission Covid, créée cet été, « étudie le match OM-AS Saint-Etienne, en lien avec le médecin de l'OM. » La décision est forcément lourde de conséquences, car l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Etienne seront opposés dans le match d’ouverture de la saison, vendredi soir, et cela pour la première rencontre officielle diffusée sur l’antenne de Téléfoot, la nouvelle chaîne de Mediapro. D’ores et déjà le deuxième match de Marseille, le dimanche 30 août à Brest, pourrait être reporté si OM-ASSE l’est. La Ligue 1 retient son souffle.