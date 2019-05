L1 : OL, OM, PSG… Rafael Benitez a tranché !

Dans : Ligue 1, OL, OM, PSG, Premier League.

Bientôt en fin de contrat à Newcastle, Rafael Benitez semblait se diriger vers un départ au terme de la saison.

Le manager des Magpies n’a jamais caché sa volonté de poursuivre l’aventure, mais les discussions avec la direction n’aboutissaient pas. Pendant ce temps-là, le nom de l’Espagnol a circulé en France, plus précisément à Lyon, Marseille et même au Paris Saint-Germain. Un simple moyen de pression contre ses supérieurs ? C’est possible étant donné que la situation a évolué.

« Je parlais à Lee Charnley (directeur général) cette semaine, on continue à discuter et nous vous tiendrons informés dès qu'il y aura plus d'informations, a confié l’entraîneur aux médias anglais. Pour moi, ces discussions sont positives, tout le monde connaît mon état d'esprit. Nous pouvons enfin avancer un peu. Je voudrais voir ce club grandir encore et encore, et atteindre le niveau qu'il mérite. »

Benitez est confiant

« Si les négociations sont constructives ? Oui, je peux dire oui. On dirait que les choses avancent. Peut-être qu'on se rapproche, a ajouté l’ancien coach de Liverpool. C'était positif parce que Lee comprend ce dont je parle et ce que je pense. Et moi je sais ce qu'ils pensent. On peut avancer, on peut au moins parler maintenant. » A priori, Newcastle ne devrait pas changer de manager. Une piste en moins pour le futur ex-Lyonnais Bruno Genesio.