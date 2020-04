L1 : OL et ASSE ensemble en Coupe d'Europe, il valide !

Dans : Ligue 1.

Pour l’instant, les présidents des clubs de Ligue 1 n’ont qu’une seule idée en tête : finir la saison 2019-2020 coûte que coûte, quitte à repousser le prochain exercice.

Ces derniers jours, la bataille fait rage entre les dirigeants des formations françaises et les diffuseurs de la L1. Sachant que Canal+ et beIN Sports ont refusé de verser le chèque de 152 millions d’euros de Droits TV prévu le 5 avril dernier, la LFP a créé un groupe de travail mené par Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, pour récupérer un peu d’argent en attendant la suite des évènements. Mais si jamais le confinement venait à s'éterniser jusqu’au mois de juin, la saison en cours aurait clairement du plomb dans l’aile. Et c’est pour cette raison que Nicolas Puydebois a proposé une nouvelle solution par rapport au critère sportif.

« Il faut attendre de connaître les nouvelles mesures que va annoncer notre président lundi, mais s’il prolonge encore une fois le confinement, il va falloir trouver des solutions très vite. Je comprendrais plus que la saison reprenne pour les professionnels que pour les amateurs. Il y a beaucoup d’enjeux financiers donc c’est pour cela qu’ils prennent leur temps pour ne pas se tromper. Avec la crise sanitaire actuelle, le championnat me paraît difficilement reprenable en l’état. La meilleure solution serait que le virus laisse le monde tranquille et en bonne santé, ce qui nous permettrait de reprendre notre vie normale. Pour le sportif, il faudrait figer les résultats actuels pour que les clubs puissent préparer la saison prochaine en ayant une visibilité. Pourquoi pas envoyer en Coupe d’Europe les finalistes des coupes nationales, cela me paraît intelligent. Comme Paris est premier du championnat, il serait qualifié en Ligue des Champions, cela permettrait à l’OL d’aller en Ligue Europa. Après, est-ce qu’il y a une bonne ou une mauvaise solution ? C’est une crise inédite, donc forcément, il faudra construire un nouveau fonctionnement », a lancé le consultant d’Olympique-et-Lyonnais, qui enverrait donc le PSG, l’OM et Rennes en Ligue des Champions, puis le LOSC, l’OL et l’ASSE en Europa League. Une proposition qui pourrait bien satisfaire le plus grand nombre.