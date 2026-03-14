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L1 : Nice s'offre un gros bol d'air à Angers

Ligue 114 mars , 20:58
parMehdi Lunay
0
26e journée de Ligue 1
Stade Raymond-Kopa
Angers-Nice 0-2
Buts : Bard (65e), Wahi (90e+6)
De plus en plus menacé par la zone rouge, Nice jouait une sorte de finale à Angers. Un succès était nécessaire pour refaire le trou sur Auxerre. Après un premier acte très pauvre, le Gym accélérait en seconde période. Il fallait un énorme Koffi pour détourner un coup-franc de Clauss et sauver Angers (51e). Le gardien burkinabé ne pouvait toutefois rien face à Bard, bien servi par Wahi. L'action du but était bizarre puisqu'un ballon était tombé des tribunes. M.Letexier ne le considérait pas gênant pour la défense et accordait le but.
Wahi inscrivait un deuxième but dans les dernières secondes d'un superbe lob lointain. Les Aiglons font une excellente opération au classement. Ils remontent à la 14e place (27 points) et prennent 8 points d'avance sur le barragiste Auxerre. Angers est 11e (32 points).

Ligue 1

14 mars 2026 à 19:00
Angers SCO
0
2
Match terminé
Nice
Bard65'Wahi90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
S. Wahi
NiceNice
Carton jaune
90
Y. Diouf
NiceNice
Remplacement
85
ENTRE
D. Coulibaly
NiceNice
SORT
M. Sanson
NiceNice
Carton jaune
80
A. Juma Bah
NiceNice
Voir Les Détails Complets Du Match
0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Lorient
372691073740-3
9
Strasbourg
3625106940319
10
Brest
3625106934340
11
Angers SCO
322695122332-9
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Nice
272676133248-16
15
Le Havre
262568112032-12
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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